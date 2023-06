Mondiali 2002, Baggio contro Trapattoni: "Mi ha tradito"

L'ex Pallone d'Oro: "Sarei dovuto andare anche con una gamba sola, per quello che avevo rappresentato".

14-06-2023 18:19

A Esquire, Roberto Baggio è tornato a parlare della sua mancata convocazione al Mondiale del 2002: “Quella fu una cosa vergognosa che per mille motivi difficilmente passerà. Io penso solo che sarei dovuto andare anche con una gamba sola, per quello che avevo rappresentato”.

Baggio a distanza di anni non si capacita della scelta di Trapattoni: “Avevo fatto tre Mondiali in un certo modo, quello sarebbe stato il quarto, la storia doveva finire così. È stato un tradimento. Ma poi tutto il Giappone avrebbe fatto il tifo per noi! Tornai dall’infortunio per le ultime tre partite in condizioni incredibili, ricordo i test che feci a Bologna, e infatti in 3 partite segnai 3 gol, in generale in quel campionato 11 gol in 11 partite. Ma soprattutto mancava più di un mese all’inizio del Mondiale, potevano portarmi in ritiro e dopo valutare le condizioni. Invece, va beh…”.