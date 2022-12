14-12-2022 12:19

“L’Argentina non sa vincere”. Questa l’accusa rivolta alla Selecciòn dopo la discussa esultanza seguita al successo contro l’Olanda nei quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Accusa probabilmente destinata a essere ripetuta dopo la diffusione delle immagini della festa seguita nello spogliatoio della Selecciòn al successo in semifinale sulla Croazia: in un video diffuso sui social network si vedono Messi e compagni intonare un canto della propria tifoseria che contiene sfottò ai brasiliani e agli inglesi, i rivali di sempre dell’Albiceleste.

Mondiali: il video della festa dell’Argentina

Dopo il 3-0 alla Croazia firmato da Leo Messi e Julian Alvarez l’Argentina si è giustamente lasciata andare ai festeggiamenti, iniziati sul campo di gioco e proseguiti all’interno dello stadio. La festa nello spogliatoio della Selecciòn è stata immortalata da Nicolas Otamendi, che sui propri profili social ha pubblicato un video divenuto virale in poche ore.

Nel filmato si vedono i giocatori dell’Argentina, molti dei quali in mutande, mentre cantano un coro intonato pochi minuti prima dai propri tifosi. Fin qui nulla di strano: nelle parole della canzone, però, spuntano riferimenti irriverenti a Brasile e Inghilterra, rivali storici della Selecciòn.

Mondiali: gli sfottò dell’Argentina ai brasiliani

“Brasiliani, che è successo? – chiede provocatoriamente il coro cantato da Messi e compagni – i cinque volte campioni sono invecchiati”. E ancora: “Messi è andato a Rio ed è rimasto con la coppa”, una chiara allusione al successo dell’Argentina nella scorsa Copa America, conquistata proprio contro il Brasile al Maracanà.

Mondiali: l’Argentina e la frecciata agli inglesi sulle Malvinas

Più avanti una nuova frecciata, questa volta all’Inghilterra, dal sapore più politico: “Sono così, sono argentino, f… inglese, delle Malvinas non mi dimentico”. Il riferimento è al conflitto delle Falkland-Malvinas scoppiata nel 1982 tra Gran Bretagna e Argentina, guerra-lampo che lasciò una ferita profonda nel paese sudamericano e che venne almeno simbolicamente riscattata nel 1986 da Diego Armando Maradona con la storica doppietta all’Inghilterra nei quarti di finale del Mondiale in Messico.