Grande prova del quartetto femminile in Germania

18-02-2023 16:46

Primo oro per l’Italia ai Mondiali di biathlon in corso in Germania, ad Oberhof. Il quartetto azzurro composto da Samuela Comola, Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller e Lisa Vittozzi ha vinto la prova della staffetta 4 x 6 km, chiudendo davanti alla Germania padrona di casa e alla Svezia.

Nella prova maschile settimo posto per il quartetto formato da Didier Bionaz, Tommaso Giacomel, Elia Zeni, Lukas Hofer. Oro alla Francia, a sorpresa davanti alla Norvegia grande favorita.