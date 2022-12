09-12-2022 21:15

Il ct del Brasile Tite ha confermato le sue dimissioni dalla carica dopo il ko ai rigori con la Croazia: “Una sconfitta dolorosa ma sono in pace con me stesso, è la fine di questo ciclo. Una decisione che avevo preso già da un anno e mezzo, non sono uno che si rimangia le parole. Non l’avevo detto per poi far sì che la gente mi chiedesse di restare se avessimo vinto il Mondiale”.

Sull’ordine dei rigoristi: “Perché Neymar non ha tirato il penalty prima? Era l’ultimo rigorista, quando c’è questa pressione deve calciare il giocatore di maggior qualità e con più forza mentale”.