04-12-2022 15:51

Il difensore del Napoli e della Corea del Sud Kim Min-Jae si dice pronto a tutto pur di giocare la partita di lunedì contro il Brasile: “È stata dura seguire i miei compagni dalla panchina contro il Portogallo ma non potevo essere al 100% e abbiamo ritenuto che fosse meglio non rischiare”.

“Con il Brasile voglio fare tutto pur di esserci, sono pronto a giocare a ogni costo, anche di infortunarmi in modo più serio. I miei compagni sono stati bravissimi nell’ultima partita, io avrei sofferto meno stando in campo che seguendoli da fuori. Ora siamo agli ottavi ma non possiamo fermarci, dobbiamo prepararci al meglio”.