Mondiali Curling: Italia al successo contro Nuova Zelanda

La corsa ai playoff resta aperta per la formazione azzurra. Prossima sfida con gli USA

05-04-2023 08:39

Dopo la sconfitta con la Norvegia, arrivata all’extra-end, l’Italia torna a vincere ai Mondiali di curling maschile di Ottawa (Canada). Contro la Nuova Zelanda si impone per 8-3. Una vittoria per nulla scontata, nonostante i favori del pronostico. Gli azzurri per conquistare il successo hanno dovuto lottare sino al nono end.

Ora gli azzurri sono settimi in classifica e possono ancora ambire al passaggio ai playoff, riservato alle squadre dal terzo al sesto posto. Prima dovranno sfidare gli USA e la Svezia. All’ultima edizione dei Mondiali avevano conquistato la medaglia di bronzo.