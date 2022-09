Mondiali di ciclismo, Bennati: "Bilancio positivo, ma c'è rammarico"

25-09-2022 14:00

Con la prova in linea maschile si è chiusa la settimana dei Mondiali di ciclismo a Wollongong. In Australia a vincere è stato il belga Remco Evenepoel con Matteo Trentin quinto, migliore degli italiani. Il ct della Nazionale, Daniele Bennati, ha analizzato così quanto accaduto: “È un bilancio positivo per l’atteggiamento dimostrato. Purtroppo, c’è il rammarico per il poco che abbiamo raccolto rispetto al seminato”.

“Avevamo la possibilità di vincere due medaglie, con Rota prima e con Trentin poi – si legge sui canali federali -. Il podio era alla nostra portata e la gara l’ha dimostrato. Ci sarà tempo per un’analisi più approfondita. Si può sempre trovare l’errore in una corsa di oltre 260 chilometri: con calma valuteremo la gara con i ragazzi e potremo avere un quadro complessivo di questi Mondiali”.