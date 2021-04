Mondiali di curling maschili, la Svezia balza in testa. Italia quasi fuori

Cominciano a definirsi i valori in campo dei campionati del mondo di curling in corso di svolgimento a Calgary. La Norvegia, finora dominatrice, crolla improvvisamente, battuta all’extra end dagli Stati Uniti, e poi molto nettamente dall’Italia. Gli azzurri poi però perdono altrettanto nettamente dalla Scozia e sono praticamente fuori dalle prime sei che passeranno alla fase a eliminazione del torneo ma si qualificheranno anche per i Giochi di Pechino 2022. La Svezia campione in carica vince con Cina e i padroni di casa del Canada e balza in testa alla classifica, due vittorie anche per i campioni olimpici degli Usa, che vogliono ripetere il miracolo di PyeongChang e superano all’extra end anche la Scozia.

PRIMA SESSIONE DI GIOCO

Stati Uniti-Norvegia 6-5 (extra end)

Svezia-Cina 5-3

Giappone-Danimarca 10-6

Olanda-Germania 7-5

SECONDA SESSIONE DI GIOCO

Giappone-Olanda 7-5

Stati Uniti-Scozia 10-9 (extra end)

Italia-Norvegia 10-3

Russia-Canada 8-7 (extra end)

TERZA SESSIONE DI GIOCO

Svezia-Canada 9-7

Danimarca-Svizzera 9-8

Germania-Corea del Sud 12-5

Scozia-Italia 7-2

Classifica per vittorie e sconfitte

Svezia 9 2

Russia 8 2

Scozia 8 3

Stati Uniti 7 3

Norvegia 7 3

Canada 7 4

Svizzera 5 5

Italia 5 6

Giappone 4 6

Germania 3 7

Danimarca 3 7

Olanda 2 8

Corea del Sud 2 8

Cina 2 8

OMNISPORT | 08-04-2021 10:41