Mondiali di Eugene, Tamberi alla ricerca dell'impresa nell'alto

18-07-2022 15:20

È molto difficile, ma Gianmarco Tamberi da lottatore quale è ci proverà. L’azzurro è impegnato nella notte italiana con la finale del salto in Alto. L’obiettivo stagionale era proprio giocarsi il tutto e arrivare al meglio per la rassegna, che rappresenta l’unico titolo che gli manca.

Peccato che poi il marchigiano sia arrivato nel peggior modo possibile con un incessante dolore alla gamba di stacco che complica la resa dei suoi salti. Il capitano della spedizione azzurra, che ha superato la qualificazione con 2,28 alla terza prova, sarà in pedana alle 17.45 dell’Oregon, quando in Italia saranno le 2.45.

In finale sarà opposto ad altri dodici saltatori, tra cui il qatarino Mutaz Barshim con cui ha condiviso l’oro di Tokyo e il coreano campione del mondo indoor Woo Sanghyeok. Questa la progressione prevista: 2,19, 2,24, 2,27, 2,30, 2,33, 2,35.

Barshim è apparso in ottima forma ed è uno dei candidati alla vittoria. A Tamberi manca non solo il titolo ma una medaglia mondiale: nelle tre precedenti edizioni ha collezionato solo due ottavi posti (a Pechino 2015 e a Doha 2019), mentre a Londra 2017, un anno dopo l’infortunio di Montecarlo 2017, non riuscì a superare nemmeno la qualificazione.