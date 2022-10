Mondiali di Ginnastica: le Fate provvisoriamente quarte

31-10-2022 08:55

Sono entrati nel vivo i Mondiali di Ginnastica artistica di Liverpool che mettono già in palio i pass per i Giochi Olimpici di Tokyo.

Le azzurre centrano la qualificazione alla finale a squadre di domani con il quarto punteggio: le prime tre volano già a Parigi, sognare non è proibitivo. Da segnalare anche le finali nell’all around di D’Amato e Martina Maggio la più in forma della squadra.

• Parallele Asimmetriche: ITALY 42.766

Giorgia Villa 14.166 (D. 5.800 E. 8.366)

Maggio 14.200 (D. 5.900 E. 8.300)

D’Amato 14.400 D. 6.300 E. 8.100 uscita (0.30)

Esposito 13.966 (D. 5.700 E. 8.266)

• Trave: ITALY 37.333

Villa 12.300 (D. 5.300 E. 7.000)

Maggio 12.900 (D. 5.600 E. 7.300)

D’Amato 12.133 (D. 5.300 E. 6.833)

Esposito 10.800 (D. 4.700 E. 6.100)

• Corpo libero: ITALY 40.566

Maggio: 13.500 (D. 5.700 E. 8.100)

D’Amato 13.600 (D. 5.400 E. 8.200)

Mandriota 12.933 (D. 4.800 E. 8.133)

Esposito 13.466 (D. 5.400 E. 8.066)

• Volteggio: ITALY 42.133

Maggio 14.200 (D 4.60 E. 9.6)

D’Amato 14.233 (D. 5.00 E. 9.233),

Mandriota 13.700 (D. 4.60 E. 9.10)

Esposito 13.566