Mondiali di Ritmica, le Farfalle pronte a volare in alto

Mondiale qualificante, in vista di Parigi per la Ginnastica Artistica. Per l’Italia in gara le individualiste Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri oltre che la squadra azzurra delle Farfalle.

In palio, dal 14 al 18 settembre, ci sono nove titoli mondiali da assegnare, in altrettanti concorsi, due dei quali validi già per le prime qualificazioni olimpiche di Parigi 2024: cinque ori nelle gare individuali (Cerchio, Palla, Clavette, Nastro e All-Around), mentre le squadre si contenderanno le loro corone iridate con i 5 Cerchi, 3 Nastri e 2 Palle e il Completo). Verrà attribuito anche un titolo per Nazioni, basato sui risultati sia individuali che d’insieme.