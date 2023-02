Mondiali di Sci, niente slalom per la Goggia

Una prima prova per la bergamasca ai Mondiali di Sci

06-02-2023 11:41

Sono iniziati questa mattina, a Meribel, i Mondiali di Sci con la combinata, gara dove l’Italia non ha mai vinto l’oro e competizione praticamente scomparsa dal calendario di Coppa del Mondo.

Delusione, per il momento, per la Bassino, uscita dopo una buona prima parte di gara. Super G, invece, sottotono per Sofia Goggia che è scesa solo per prendere confidenza con pista, sci e neve e per testare la sua condizione.

Ai microfoni Rai prima della gara aveva detto: “Pista veramente bella, neve un po’ primaverile. Farò il superG della combinata per avere un giro in più in pista in vista del superG vero e proprio e della discesa”.

Dopo essere scesa in pista, sempre alla rete pubblica, ha ribadito la sua scelta.