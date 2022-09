Mondiali femminili, l'Italia vince ancora: ma che fatica contro Porto Rico

26-09-2022 19:57

L’Italia femminile resta a punteggio pieno dopo due partite della prima fase del Mondiale di volley.

Ad Arnhem dopo il Camerun le campionesse d’Europa in carica liquidano anche Porto Rico, ancora con il punteggio di 3-0

I parziali però (28-26, 25-21, 26-24) danno l’idea di come il match sia stato ben differente nel suo sviluppo rispetto a quello conto le africane. L’Italia ha infatti evidenziato un passo indietro sul piano del gioco e della concentrazione, complici forse anche i cambi al sestetto di partenza voluti dal ct Mazzanti, che ha tenuto a riposo in avvio Chirichella, Orro e Sylla a favore di Lubian, Malinov e Pietrini.

Solo quest’ultima, seconda miglior marcatrice del match con 15 punti alle spalle di Egonu (19), è stata però all’altezza della situazione: troppi errori in battuta, in ricezione e in attacco hanno permesso alle centroamericane di tenere in equilibrio il match in tutti i parziali.

Porto Rico ha addirittura avuto un match point nel primo set sul 26-25, salvo poi cedere 28-26, mentre nel secondo un clamoroso blackout dell’Italia ha permesso a Abercrombie e compagne di portarsi sul 19-14 grazie a un break di 8-0.

Un’inaffondabile Caterina Bosetti ha ribaltato la situazione con un contrparziale di 11-2, ma neppure il 25-21 del secondo set e il ritorno in campo di Orro scuote le Azzurre. Anche il terzo set è infatti una sofferenza, con Porto Rico di fatto sempre avanti: 9-13,17-21 e pure 24-23, prima che Danesi e due punti di Egonu scaccino definitivamente la paura. Martedì terzo match contro il Belgio.