02-12-2022 17:14

Il mondiale sta entrando sempre più nel vivo, ma quello del Canada, invece, è già finito. La squadra inserita nel girone F non è riuscita a strappare nemmeno un punto nonostante abbia messo in mostra un buon calcio, ed è già spettatrice dell’evento. Ad attirare l’attenzione, però, ci ha pensato l’attaccante Jonathan David. Il talento classe 2000 del Lille ha acceso le sirene della Premier League, e più di un club sembra averlo inserito nella lista dei desideri. Fra questi anche il Manchester United.

Lo stesso David ha però dichiarato. “Non so niente sul fronte mercato, in queste settimane ero concentrato solo sul Mondiale, sicuramente la Premier League è il sogno di ogni atleta ed un giorno di piacerebbe poter giocare in quel campionato”.