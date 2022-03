Mondiali juniores: Franzoni oro in discesa

04-03-2022 21:30

Giovanni Franzoni sulle nevi canadesi di Panorama vince il secondo oro mondiale juniores della sua carriera dopo quello dell’anno scorso in superG a Bansko, dove era stato anche argento in gigante. Il 20enne talento bresciano di Manerba del Garda ha trionfato nella discesa maschile, che ieri era stata interrotta dopo 15 concorrenti e nella quale non era andato bene, e invece oggi ha preceduto di 24 centesimi lo svizzero Franjo Von Allmen, argento, e di 58 il tedesco Luis Vogt, bronzo. Franzoni si è così guadagnato di diritto il posto nella discesa delle finali di Coppa del Mondo di Courchevel/Meribel che si disputerà tra dodici giorni.

