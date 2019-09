Mondiali, le quote di Trentin per i bookmakers

A pochi giorni dalla prova in linea del Mondiale di ciclismo nello Yorshire, gli scommettitori fanno il punto sui favoriti per la gara iridata. Il favorito numero uno è l'olandese Van Der Poel, seguito da Peter Sagan a caccia del quarto titolo in carriera e da Julian Alaphilippe.

Matteo Trentin è quotato a 25, al sesto posto, insieme a Evenepoel, Bennett e Van Avermaet.

Le quote

Mathieu van der Poel (Ned) 28/11

Peter Sagan (Svk) 5/1

Julian Alaphilippe (Fra) 7/1

Philippe Gilbert (Bel) 12/1

Michael Matthews (Aus) 22/1

Matteo Trentin (Ita) 25/1

Remco Evenepoel (Bel) 25/1

Sam Bennett (Irl) 25/1

Greg Van Avermaet (Bel) 25/1

Alexey Lutsenko (Kaz) 40/1

SPORTAL.IT | 27-09-2019 13:28