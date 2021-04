Mondiali maschili di curling, equilibrio totale nelle prime posizioni

Ai Mondiali maschili di curling di Calgary la situazione dopo quattro giornate è estremamente equilibrata nelle prime posizioni. In testa c’è la Norvegia che però ha perso la sua prima partita, a sorpresa contro la Germania, alle sue spalle, come si vede dalla classifica, ci sono ben sei squadre a 5 vittorie e 2 sconfitte, con la Svezia che risale vincendo due partite, e solo le prime sei classificate andranno direttamente a Pechino 2022! L’Italia prima ha battuto la Svizzera ma poi è stata travolta dai campioni olimpici degli Stati Uniti, travolti a loro volta dal Canada che in seguito hanno incredibilmente perso con la Corea del Sud. Gli azzurri sono ottavi in solitaria.

PRIMA SESSIONE DI GIOCO

Svezia-Scozia 6-5 (extra end)

Russia-Giappone 10-5

Canada-Stati Uniti 10-1

Cina-Danimarca 6-5

SECONDA SESSIONE DI GIOCO

Corea del Sud-Canada 10-9

Germania-Norvegia 8-6

Olanda-Cina 10-2

Italia-Svizzera 4-3

TERZA SESSIONE DI GIOCO

Stati Uniti-Italia 8-2

Svezia-Danimarca 9-1

Svizzera-Russia 8-2

Scozia-Germania 9-8

Classifica per vittorie e sconfitte

Norvegia 5 1

Svizzera 5 2

Svezia 5 2

Canada 5 2

Stati Uniti 5 2

Russia 5 2

Scozia 5 2

Italia 4 3

Giappone 2 4

Danimarca 2 5

Corea del Sud 2 5

Germania 1 6

Olanda 1 6

Cina 1 6

OMNISPORT | 06-04-2021 10:34