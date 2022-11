Mondiali Qatar, l'amichevole tra Ecuador e Giappone finisce in parità

04-11-2022 20:33

È tornato prepotentemente in auge il tormentone “esclusione” dal mondiale qatariota per alcune delle 32 nazionali partecipanti. Sotto la lente della Fifa ci sono al momento l’Iran, la Tunisia e proprio l’Ecuador, nuovamente, per il ricorso presentato dalla Federcalcio cilena alla Fifa che, entro il prossimo 10 novembre discuterà il caso. Il Cile, infatti, aveva chiesto alla Fifa di escludere la Tri dal mondiale per aver schierato nelle gare di qualificazione, un giocatore, Byron Castillo per l’appunto, il quale parrebbe essere colombiano di nascita e non ecuadoregno.

Riportando la testa e l’attenzione al rettangolo verde, la formazione di mister Gustavo Alfaro ha disputato una gara gagliarda alla Merkur-Spiel Arena di Düsseldorf. Nonostante le molte occasioni create è mancato però il gol; clamoroso a dieci minuti dal fischio finale il rigore fallito da Enner Valencia che avrebbe potuto coronare una bella serata di calcio in vista dell’imminente competizione mondiale.