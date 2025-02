Mondiali Saalbach, De Aliprandini fa sognare l’Italia in gigante: Haugan al comando, Odermatt insegue

Luca De Aliprandini chiude al sesto posto la sua prima prova nel gigante mondiale: al primo posto a sorpresa il norvegese Haugan. Male gli altri azzurri

E’ il maltempo a dominare la prima manche del gigante maschile ai Mondiali di Saalbach. Condizioni proibitive per gli atleti con il norvegese Haugan che riesce a trovare una super manche e si mette al comando della classifica. L’Italia può sperare grazie a un’ottima prestazione di Luca De Aliprandini.

Haugan al comando, Odermatt insegue

Prima manche decisamente segnata dal maltempo che ha investito Saalbach nel corso della notte. Gli organizzatori hanno fatto il massimo per far disputare il gigante ma le condizioni non sono quelle ideali. Meillard sfrutta al massimo il pettorale numero 2 riuscendo a costruirsi un piccolo vantaggio sul compagno di squadra Odermatt. Il dominatore va in sicurezza, una buona prima parte di gara ma perde qualche decimo di troppo dal muro in poi. Tutto rimandato alla seconda manche. La prova che non ti aspetti è quella del norvegese Haugan che si prende la testa della classifica con un vantaggio minimo su Meillard.

De Aliprandini sogna il podio

Luca De Aliprandini sembra avere grande fiducia in questo periodo della stagione. L’azzurro scende senza nessun timore reverenziale nei confronti della pista austriaca. Prova sempre all’attacco per lui che dopo il podio ad Adelboden vuole sognare anche ai Mondiali, qualche impressione qui e lì nel corso della sua discesa. Per lui alla fine ci sono 63 centesimi di distacco dalla vetta ma la possibilità di provare a dare l’assalto al podio nel corso della seconda prova.

De Aliprandini commenta la sua prova: “Siamo tutti attaccati, è una pista abbastanza lunga. Manche discreta, non ho fatto niente di che. Anche perché ho fatto un paio di giorni febbricitante a letto. Neve facile nella parte alta, molto bella nel finale. Adesso vediamo la seconda manche che succede”.

Prova decisamente sottotono per Alex Vinatzer che dopo l’oro in parallelo a squadre, non è riuscito a sfruttare il momento positivo (almeno fino a ora) anche nelle altre gare. L’azzurro non commette errori gravi, ma forse anche complice un cambio delle condizioni finisce lontanissimo dalle prime posizioni. Della Vite lascia ben sperare per circa metà gara dando la sensazione di poter entrare anche in top 10 poi commette un grave errore che lo fa finire lontanissimo dai migliori.

Mondiali Saalbach gigante maschile, l’ordine d’arrivo

Questo l’ordine d’arrivo della prima manche dello slalom gigante maschile ai Mondiali di Saalbach: