Mondiali, Brignone dopo l’oro vuole chiudere il cerchio con la Coppa: l’emozione di Deborah Compagnoni

Federica Brignone a 34 anni conquista il primo oro in gigante della sua carriera ma la stagione potrebbe diventare perfetta con la Coppa del Mondo. Compagnoni: “Campionessa autentica”

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La vittoria più bella, l’oro che mancava e che finalmente è arrivato. Federica Brignone sale sul gradino più alto del podio ai Mondiali di Saalbach e si prende una medaglia dal valore inestimabile nella discolpa regina delle nevi, il gigante, a 28 anni, di distanza da Deborah Compagnoni.

L’obiettivo Coppa del Mondo

A 34 anni Federica Brignone sembra aver raggiunto la maturità perfetta. La sua carriera forse non è stata celebrata quanto avrebbe meritato. Il suo palmares rivela che è lei l’unica donna dello sci italiano ad avere conquistato la Coppa del Mondo generale ( quella del 2020) e quest’anno sembrano esserci tutte le condizioni per provare a fare il bis. Paradossalmente Fede può rimpiangere alcune uscite premature proprio nella sua disciplina preferita, il gigante, che non gli hanno permesso di capitalizzare al meglio i clamorosi progressi in discesa. Ancora tantissimi gli appuntamenti da qui alla fine della stagione ma dopo Saalbach Federica non vuole porsi limiti.

L’omaggio di Deborah

Da una campionessa all’altra: se lo sci maschile ha vissuto e vive una fase complicata, in ambito femminile le azzurre continuano a dominare le nevi. Lo fanno soprattutto con Federica Brignone che dopo l’oro di Saalbach può dire di aver vinto praticamente tutto. Fede raccoglie il testimone di Deborah Compagnoni che aveva conquistato la vittoria in gigante a Sestriere nel 1997 ed è proprio dall’ex campionessa che arriva l’incoronazione: “Ha fatto la gara della maturità e se lo meritava – ha detto al Corriere della Sera – sono anni che vince e che si impegna. Lei è un’atleta vera, autentica. La conosco bene, mi riferisco al fatto che non è una che passa il tempo sui social ma bada sempre alle cose concrete, a lavorare e a migliorare. Questa medaglia è il frutto di un lunghissimo percorso”.

Il video della mamma Ninna

Lo sci nel Dna a casa Brignone, i risultati di Federica sono quelli che saltano all’occhio ma la storia di famiglia comincia con Maria Rosa Quario, conosciuta come Ninna. E’ lei la prima tifosa di Federica e nel corso della gara di Saalbach la sua emozione per la figlia è diventata virale con un video trasmesso da Eurosport che le ha dedicato una telecamera personalizzata nel corso della discesa della seconda manche. La grande ansia nel corso del minuto di prova per Fede prima dell’esultanza finale. E in casa Brignone lo sci è davvero questione di famiglia, visto che dietro i successi di Federica c’è anche il lavoro del fratello Davide che da anni la segue come allenatore.