Mondiali sci alpino: Shiffrin finisce sotto scorta

La sciatrice americana viene accusata da attivisti contro i cambiamenti climatici ed è ora scortata dalla polizia locale.

13-02-2023 17:43

Non ci sono soltanto le gare e le competizioni ufficiali a tenere banco per Mikaela Shiffrin in questo Mondiale di sci alpino 2023 in corso di svolgimento a Courchevel-Meribel. Ci sarebbero infatti dei problemi extra-sportivi per la sciatrice statunitense, tanto da essere stata messa sotto scorta dalla polizia locale, come riferito dall’agenzia austriaca Apa.

Shiffrin sarebbe infatti finita nel mirino per un equivoco di alcuni attivisti contro i cambiamenti climatici, perché la regione turistica savoiarda, che sta ospitando i Mondiali di sci alpino, avrebbe offerto alla stessa statunitense un elicottero per recarsi sulle piste di allenamento. Questo nonostante la sciatrice abbia firmato un appello degli atleti alla Fis per prendere iniziative proprio contro i cambiamenti climatici.

L’offerta fatta dalla regione è stata subito respinta dalla stessa Shiffrin, come è stato fatto notare dal suo staff. L’atleta americana ha così affrontato in automobile il viaggio, di circa una quarantina di minuti, tra l’albergo e le piste. Intanto, il programma nel Mondiale della sciatrice statunitense è cambiato e prevederà ora meno appuntamenti.

Dopo l’argento conquistato in combinata dietro all’azzurra Federica Brignone e aver saltato supergigante e discesa, Shiffrin si concentrerà ora soltanto sullo slalom gigante di giovedì e lo slalom speciale di sabato. La sciatrice americana salterà così anche il parallelo a squadre per nazioni di martedì e il parallelo individuale di mercoledì.