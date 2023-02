Mondiali Sci: Goggia squalificata nella prova di discesa libera

Nessuna medaglia per la sciatrice italiana.

11-02-2023 11:56

Svanite nel nulla le speranze di medaglia di Sofia Goggia nella discesa libera dei Mondiali di Courchevel. Scesa con il pettorale 6 dopo un inizio di gara non ottimale, Goggia stava recuperando il ritardo dalla svizzera Fleury (ormai destinata a vincere la medaglia d’oro davanti ad Ortlieb e Suter). Poi l’errore: Goggia ha rischiato grosso, dove nel tratto di massima velocità ha spigolato strappando una porta riuscendo però a rimanere in piedi. Addio quindi ai sogni di medaglia. Nelle sei discese di Coppa del Mondo disputate quest’anno, Sofia – che è in testa alla classifica di specialità – ha conquistato 4 successi e un secondo posto. E’ caduta nella seconda discesa di Cortina il 21 gennaio scorso.