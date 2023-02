Mondiali sci, prima manche slalom femminile: guida Shiffrin

Male le italiane: la prima, Lara della Mea, venticinquesima

18-02-2023 11:18

Si è conclusa da poco la prima manche dello slalom femminile ai mondiali di Courchevel in Francia. A guidare la classifica, la favoritissima Mikaela Shiffrin, in seconda posizione la svizzera Holdener ed in terza a +0.61 dall’americana la sorpresa canadese St. Germain. Petra Vlhova quinta a +0.99 da Shiffrin. Lara della Mea prima delle italiane a +2.32 dalla leader

1 Mikaela Shiffrin USA 52.54

2 Wendy Holdener Svi +0.19

3 Laurence St. Germain Can +0.61

4 Lena Duerr Ger +0.92

5 Petra Vlhova Svk +0.99

6 Ana Bucik Slv +1.23

7 Zrinka Ljutic Cro +1.29

8 Hanna Aronsson Elfman +1.41

9 Aline Danioth Svi +1.45

10 Mina Fuerst Holtmann +1.49

25 Lara Della Mea +2.32

28 Marta Rossetti +2.43

30 Beatrice Sola +2.54

38 Anita Gulli +5.46