Mondiali, Spagna e Germania annunciano le proprie selezioni

Continuano gli annunci delle varie selezioni nazionali in vista dei Mondiali di ciclismo in programma a Leuven dal 19 al 26 settembre prossimi.

Nel pomeriggio in particolare è toccato a Spagna e Germania ufficializzare i convocati per la rassegna iridata in Belgio.

Gli iberici avranno come uomo di riferimento Alex Aranburu, corridore che in gara potrà godere del supporto del capitano in seconda Iván García Cortina, di Imanol Erviti, Gonzalo Serrano, Gorka Izagirre, Roger Adriá, Antonio Jesús Soto e Carlos Rodríguez. Gli ultimi due poi, prima della prova in linea di domenica, saranno al via anche della gara a cronometro.

Al contrario degli spagnoli, i tedeschi si spartiranno maggiormente le responsabilità facendo leva sulle qualità vincenti di più uomini. All’esperto John Degenkolb infatti saranno affiancati Nils Politt e Maximilian Schachmann, due corridori diversi ma entrambi molto pericolosi. A loro faranno da scudieri Pascal Ackermann, Nikias Arndt, Jonas Koch e Georg Zimmermann, mentre toccherà al duo Tony Martin-Max Walscheid provare a brillare nella prova contro il tempo.

OMNISPORT | 15-09-2021 18:49