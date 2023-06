Mondiali U20, Italia in finale: "Siamo stati bravi"

Gli Azzurrini hanno regolato la Corea del Sud (2-1) e ora sfideranno l'Uruguay.

09-06-2023 08:04

L’Italia, per la prima volta nella sua storia, è in finale in un Mondiale U20. La squadra allenata dal CT Nunziata si è imposta sulla Corea del Sud per 2-1 e ha così conquistato il pass per la finalissima, in programma domenica 11 giugno a La Plata (ore 23:00 italiane).

Al termine del match vinto con la Corea del Sud, il CT Nunziata ha evidenziato i meriti del suo gruppo: “Ha vinto la squadra che ha giocato a calcio. In certi momenti loro erano troppo rinunciatari e giocavano solo su palle lunghe. Ma lo sapevamo: siamo stati bravi a fare il nostro calcio e a portarla a casa”. Sulla finale conquistata: “La storia la facciamo se vinciamo contro l’Uruguay”.