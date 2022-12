Mondiali vasca corta – Martinenghi si veste d’argento nei 100 rana

15-12-2022 11:13

Nicolò Martinenghi è d’argento nella gara dei 100 rana. Ai mondiali in vasca corta in corso di svolgimento a Melbourne, l’atleta azzurro confeziona una buona prestazione che gli vale, appunto, il secondo posto.

Sorpreso dallo statunitense Nic Fink che parte subito a razzo e si mette davanti, Martinenghi è sempre costretto a rincorrere e a tenere a bada un altro pezzo forte qual è l’inglese Peaty.

Nella quarta vasca “Tete” tenta il tutto per tutto ma resta alle spalle di un soffio. Vince Fink in 55.88, l’italiano chiude in 56.07 mentre per il bronzo basta il crono di Peaty di 56.25.

Per Martinenghi sfuma il sogno di piazzare un tris d’oro: dopo i successi in vasca lunga sia a livello continentale che mondiale, il 2022 nella distanza lunga si chiude con un argento. Ora testa ai 50 rana, dove cercherà nuovamente di salire sul podio e azzannare il metallo più pregiato.

L’altro azzurro in gara Simone Cerasuolo non riesce mai a cambiare ritmo e alla fine la sua prestazione vale un sesto posto in 56.99, lontano dal suo personale di 56.66.