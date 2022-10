13-10-2022 19:15

Undicesima “fatica” dell’infinito Mondiale 2022 per l’Italia, che ad Apeldoorn affronta il Brasile per un posto in finale. La Serbia campione del mondo in carica, che ha battuto gli Usa nella prima semifinale, aspetta in poltrona di conoscere il nome della propria avversaria.

ITALIA-BRASILE

1° SET 2° SET 3° SET 4° SET 5° SET ITALIA 1 23 25 24 19 BRASILE 3 25 22 26 25

Italia-Brasile, 4° set

19-25 La partita si chiude in modo simbolico: ennesimo muro del Brasile che vola in finale. Cocente delusione per l’Italia

19-24 Gabi guadagna il match point

19-23 Muro di Danesi su Carol

18-23 Sylla buca il muro brasiliano

16-22 Lubian è l’ultima ad arrendersi

5-21 Ace di Pietrini, il Brasile ha abbassato la soglia d’attenzione

13-21 Lorenne sbaglia la battuta. Mazzanti alza il muro con Malinov per Orro, ma è tardi

12-21 Mani-fuori di Rosamaria

10-18 Carol implacabile, il Brasile veleggia col cambio palla

10-17 Egonu a segno col bagher, il Brasile si rilassa

8-17 Difesa a dir poco rocambolesca del Brasile sull’attacco di Egonu, poi Paola ci riprova, ma arriva l’ennesimo muro

7-15 Gabi infierisce sulle fragilità dell’Italia

7-14 L’Italia sembra non crederci più. Gabi firma il +7, time out di Mazzanti, ma adesso serve un’impresa

7-13 Egonu spara fuori in lungolinea: Mazzanti rischia tutto con l’ultimo video check, ma è fuori di un soffio

7-12 Entra Bosetti, ma non basta: attacco fuori, il video check non ci salva, il tocco a muro non c’è. Si fa dura

7-11 Film già visto: attacco a tutto braccio di Egonu, Gabi mura. Il Brasile torna a +4

6-8 Riecco la sentenza del muro brasiliano: Gattaz zittisce Sylla

6-6 Egonu a tutto braccio: la palla sembra fuori, ma il video check ci salva

5-6 Egonu difende e Sylla attacca

3-6 Gabi è un fattore determinante in questo match: l’Italia la soffre troppo in ogni fondamentale

2-4 Ace di Danesi, l’Italia prova a lottare

1-4 Pietrini ci sblocca in diagonale

0-4 Altro monster block di Carol su Danesi

0-3 Doppio muro subito da Pietrini e Egonu. Italia all’angolo

0-1 Subito errore di Pietrini

Italia-Brasile, 3° set

24-26 Attacco vincente di Lorenne, il Brasile chiude il set e va avanti per due set a uno. Tutto ancora in gioco, ma peccato per aver perso sul filo un parziale che le Azzurre avevano rimesso in piedi

24-25 Super muro di Gattaz su attacco troppo prevedibile per l’Italia: ora il set point è per il Brasile

24-24 Egonu cerca il tocco del muro, ma osa troppo: palla fuori, brutto errore nel momento peggiore

24-23 Diagonale maestosa di Egonu che sta carburando. Set point Italia

23-22 Ecco Danesi! Monster block di Petalo! Italia in vantaggio!

22-22 Sospetta doppia in palleggio di Nyeme, le italiane quasi smettono di giocare aspettando il fischio, ma alla fine Egonu mette tutti d’accordo

21-21 Mazzanti rimanda in campo Bosetti e i risultati si sono visti subito: gran difesa poi Egonu mette per terra il pallone della parità

19-21 Carol Gattaz ispirata nelle fast questa sera

19-20 È capitan Sylla l’anima dell’Italia in questa fase del match: altra ottima difesa del Brasile, ma alla fine è Miriam schiacciare

17-19 Fallo in palleggio di Macris, l’Italia si riavvicina. Zè Roberto chiama time out

15-19 Una cosa bene e una male: Egonu indovina la diagonale, ma poi sbaglia la battuta. L’Italia non riesce ad andare oltre il cambio palla, che però fa avanzare il contatore brasiliano

14-18 Monster block su Pietrini: attacco troppo debole di un’Italia che si sta disunendo

3-17 Erroraccio di Egonu da posto 2. L’opposto azzurro sta deludendo nel match più importante

13-15 Sylla azzecca il pallonetto, l’Italia resta aggrappata

12-15 Brutto errore di Orro in battuta

12-14 Sylla sembra sparare fuori in diagonale, ma il video check salva l’Italia: palla in campo per un soffio

11-13 Gran servizio di Lubian, questa volta il Brasile difende male e Lorenne attacca fuori

10-13 Egonu a corrente alternata, troppi errori per l’opposto azzurro. Gli errori in battuta del Brasile ci stanno tenendo a galla

7-11 Troppe difficoltà per l’Italia in difesa, Gabi ne approfitta: la schiacciatrice sta entrando in partita

6-10 Scambio lunghissimo e spettacolare, ha la meglio ancora la difesa del Brasile: Rosamaria chiude il punto da seconda linea. L’Italia soffre troppo in ricezione senza Bosetti

6-9 Risposta di Egonu: muro a Gabi, sugli scudi le due stelle delle semifinaliste

5-9 Se entra in partita anche Gabi si fa dura: gran muro, non bisogna farle scappare

5-8 Solito schema: gran difesa brasiliana e attacco potentissimo di Carol

4-7 Gabi mura in faccia a Egonu: scatto Brasile

4-6 Riecco il muro brasiliano: stoppata Pietrini

4-4 Ace di Lubian: questa volta si arrende anche la difesa brasiliana

1-3 Doppio errore di Egonu: a servizio e in attacco

1-1 Orro per Lubian, palla a terra

0-1 Attacco vincente di Carol. Italia in campo con Orro-Egonu, Lubian-Danesi, Sylla-Pietrini.

Italia-Brasile, 2° set

25-22 Altro diagonale vincente di Sylla! L’Italia pareggia i conti! Un set pari ad Apeldoorn!

24-22 Attacco fuori di Gabi: non c’è il tocco di Danesi a muro, vano il video check delle brasiliane. Scatto Italia, doppio set point e time out per Zè Roberto

23-22 Diagonale vincente di Sylla

22-22 Il Brasile non sbaglia un colpo in difesa: fast vincente di Gattaz

19-19 Brutto muro preso da Pietrini

18-18 Scambio spettacolare, Carol lo risolve con un pallonetto

16-16 Egonu croce e delizia: gran diagonale e poi errore banale

15-15 Gran servizio di Lubian e delizioso pallonetto di Sylla: questa le brasiliane non la prendono, è parità

13-15 Mani-fuori di Rosamaria: la numero 7 del Brasile sta imperversando facendo anche la parte della più titolata Gabi

12-13 Classica azione italiana: Orro per Egonu, attacco a tutto braccio e punto

10-12 Ma questo Brasile non finisce mai: Gabi firma la parità, poi ingenua invasione di Orro

10-9 Spettacolare muro di Egonu su Lorenne: l’Italia mette la freccia

9-9 Gran parallela di Pietrini, è parità

8-9 Egonu prova a tenere in partita un’Italia che non riesce a trovare continuità

5-8 Lorenne mvp del match finora: infinita in difesa e super in attacco. Time out Mazzanti

5-7 Pallonetto di Lorenne, le Azzurre faticano nel cambio palla

5-6 Fast di Lubian, l’Italia si salva

3-5 Esce Bosetti, entra Pietrini

2-2 Altro muro dell’Italia con Orro, le azzurre crescono in questo fondamentale dopo un brutto primo set

1-1 Ecco il muro azzurro: Danesi pareggia subito

0-1 Subito monster block di Lorenne, Brasile avanti

Italia-Brasile, 1° set

23-25 Egonu non trova le mani del muro. Primo set al Brasile. Peccato per un’Italia che ha giocato a lungo bene, disunendosi nel finale

23-24 Gran scambio con super difese da ambo le parti, alla fine Sylla mette palla a terra

22-24 Altro super muro, questa volta di Carol: due set point Brasile

22-22 Egonu ci prova due volte: Lorenne salva miracolosamente sul primo tentativo da seconda linea, ma alla fine è punto Italia

21-22 Mazzanti alza il muro con Malinov per Orro, ma così le azzurre perdono in attacco: monster block di Macris

20-21 Un’ispiratissima Rosamaria, al servizio e in attacco, trascina le compagne: mini-break Brasile e sorpasso

20-18 Delizioso pallonetto di Bosetti che beffa Lorenne

19-17 Egonu salva tutto su un servizio poco felice di Orro: gran punto dell’opposto azzurro

15-15 Il Brasile torna sotto: qualche attacco prevedibile e il muro delle brasiliane riportano il match in parità. Time out per Mazzanti

15-13 L’Italia sta forzando in servizio, con qualche errore di troppo, ma la strategia è quella giusta

14-11 Gran diagonale di Sylla e servizio vincente di Bosetti: l’Italia prova la fuga e Zé Roberto chiama time out

12-11 Questa volta è out l’attacco di Gabi. Italia avanti

11-11 Gran fast di Orro per Lubian. Si va avanti punto a punto

10-11 Sfortunata invasione di Orro su attacco di Rosamaria che non aveva inquadrato il campo

9-9 Egonu e Bosetti con un mani-fuori annullano il primo mini break delle brasiliane

7-8 Monster block di Carol su attacco un po’ telefonato di Danesi

5-5 Gran muro di Lubian che stronca Gabi. Avvio equilibratissimo

2-2 E altra risposta di Bosetti. Protagonisti i posti 4 in questo avvio di match

1-2 Altro attacco in diagonale di Rosamaria

1-1 Attacco di Bosetti, pareggio immediato

0-1 Mani-fuori di Rosamaria, il primo punto è delle brasiliane

Mondiali volley femminile, semifinale: Italia a caccia della rivincita contro il Brasile

La Seleçao è stata l’unica squadra capace di rallentare la marcia dell’Italia nella fase eliminatoria del Mondiale 2022. Lo scorso 4 ottobre, nel primo match del secondo girone, le Azzurre si sono arrese al tie break con parziali 20-25, 25-22, 25-22, 21-25, 15-17. Un match combattutissimo, che all’Italia non ha fatto troppo male nell’economia del torneo, non mettendo di fatto mai in discussione la leadership del raggruppamento, ma che ha forse sbloccato psicologicamente le brasiliane, il cui potenziale non è mai stato in discussione, ma che nella prima fase si erano espresse a corrente alternata, non solo nel match perso contro il Giappone.

Il cammino di Italia e Brasile: Azzurre sul velluto, verdeoro sensazionali nel quarto contro il Giappone

Da quel momento, invece, Gabi e compagne non hanno più fallito un colpo almeno fino al quarto di finale contro le stesse nipponiche, che appartiene già alla storia del volley brasiliano: sotto di 2-0, infatti, Zé Roberto ha letteralmente stravolto la propria squadra sul piano tattico e con parecchie sostituzioni, venendo premiato da una rimonta sensazionale che ha riportato la Seleçao tra le prime quattro del mondo, per la quarta volta nelle ultime cinque edizioni dopo il passaggio a vuoto del 2018 quando, in pieno ricambio generazionale, le sudamericane non raggiunsero neppure i quarti di finale. Ben più regolare il percorso dell’Italia, che ha sempre vinto senza mai dare davvero l’impressione di soffrire nessuna avversaria, se non in rari ed isolati momenti.

Mondiali, Italvolley femminile alla quinta semifinale della propria storia: il bilancio

Fatalmente simile, quindi, lo score di set vinti e persi per Italia e Brasile, entrambe vittoriose nove volte in 10 partite: 29-7 per le Azzurre, 28-10 per le sudamericane. Per l’Italia si tratta della quinta semifinale della propria storia in un Mondiale: il bilancio è finora in parità, con due vittorie, entrambe contro la Cina, nel 2002 e nel 2018, e altrettante sconfitte nel 2006 contro la Russia e nel 2014 ancora contro la Cina, a Milano.

Italia-Brasile volley femminile, i precedenti

Nel volley tra Italia e Brasile in campo femminile non c’è la stessa casistica di precedenti che caratterizza il campo maschile, ma le sfide dirette sono comunque 82. Il bilancio è nettamente favorevole alle sudamericane con 62 successi contro 20 affermazioni azzurre. L’ultimo precedente risale alla Nations League della scorsa estate, con netto 3-0 per l’Italia in finale. Nel Mondiale 2008, invece, la Seleçao si impose con lo stesso risultato nella finale per il terzo posto. In corso gli inni nazionali: ad Apeldoorn è quasi tutto pronto per il via del match! Italia in campo con Orro-Egonu, Lubian-Danesi, Sylla-Bosetti. De Gennaro libero. L’acciaccata Cristina Chirichella parte dalla panchina