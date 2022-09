Mondiali Wollongong 2022: i percorsi della prova in linea e della cronometro

13-09-2022 13:08

Countdown iniziato e sipario prossimo ad alzarsi sui mondiali di ciclismo di Wollongong 2022.

Solo cinque giorni ci separano dalla prima prova, quella a cronometro, di domenica 18 settembre, dove saranno di scena gli atleti e le atlete iscritte alle prove a cronometro di categoria élite. Ovviamente questa è la settimana più attesa del calendario ciclistico, quella in cui gli occhi degli appassionati di tutto il mondo si concentrano su un unico luogo per sette giorni di spettacolo.

Quest’anno, per la prima volta nella storia della manifestazione mondiale, le prove contro il tempo si terranno su un tracciato identico per uomini e donne, seguendo un principio di uguaglianza e parità. Il percorso misura 34,2 km e si sviluppa su due giri del circuito di Wollongong. Che tipo di tracciato sarà? Prevalentemente pianeggiante con un’unica asperità di 700 metri al 6,7% di Dumfries Avenue che sarà da percorrere due volte. La prima parte del circuito sarà ricca di curve, mentre farà seguito una seconda parte di lunghi rettilinei in cui si alzerà notevolmente la velocità di crociera.

Sabato 24 e domenica 25 si terranno invece le prove in linea, prima per le donne élite e poi per gli uomini élite. Partenza in discesa da Helensburgh per un primo tratto in linea senza difficoltà altimetriche, poi a seguire un doppio circuito. Il primo è costruito attorno al Mount Keira (8,7 km al 5% di pendenza media, con punte del 15%) e sarà percorso una sola volta. Successivamente si entrerà nel secondo, quello che caratterizzerà in maniera effettiva la gara: 17,1 km da ripetere per ben 12 volte nella prova maschile e per 6 volte in quella femminile, in modo da raggiungere una lunghezza totale di 266,9 km per gli uomini e di 164,3 per le donne. L’insidia maggiore del tracciato è il Mount Pleasant, una rampa di 1,1 km all’8,6% con punte al 14%. Dopo l’ultimo scollinamento ci sarà una lunga discesa su strade larghe verso la costa, seguita da tre chilometri pianeggianti per arrivare al traguardo.