Mondiali Wollongong, Bennati svela i dieci convocati per l’Australia

12-09-2022 17:35

Dopo aver annunciato la “long list” nel corso della tappa di Milano del Jova Beach Party, il c.t. della Nazionale Italiana di ciclismo Daniele Bennati ha scremato ulteriormente l’elenco dei convocati per i Mondiali di Wollongong decidendo i dieci corridori che prenderanno parte alla trasferta australiana.

All’interno di questo nucleo poi, fatte le valutazioni del caso sul posto, il commissario tecnico sceglierà chi schierare come titolare e a chi invece assegnare il ruolo di riserva.

Per il momento ciò che è certo è che Vincenzo Albanese (Eolo Kometa), Alessandro Covi (UAE Emirates), Giacomo Nizzolo (Israel Premier Tech), Stefano Oldani (Alpecin Deceuninck) e Andrea Pasqualon (Intermarchè Wanty Gobert) non hanno passato il “taglio” e dunque non saranno della partita nella rassegna iridata.

“Direi che abbiamo Bettiol e Trentin come pilastri e Bagioli in netta crescita. Non siamo favoriti ma è una formazione imprevedibile, con atleti che quando hanno vestito la maglia azzurra hanno spesso fatto bene” ha dichiarato Bennati facendo il punto della situazione.

“Farò le valutazioni dopo gli allenamenti in loco. Sono certo che i ragazzi daranno il massimo e onoreranno la Maglia, come è sempre stato per le nazionali italiane di ciclismo”.

Di seguito dunque i nomi dei dieci prescelti dall’aretino fra cui rientrano anche Edoardo Affini (Jumbo Visma) e Matteo Sobrero (BikeExchange Jayco), ovvero gli uomini che saranno impiegati nella prova a cronometro.

Affini Edoardo (Jumbo Visma)

Ballerini Davide (Quick Step Alpha Vynil)

Bagioli Andrea (Quick Step Alpha Vynil)

Battistella Samuele (Astana Qazaqstan)

Bettiol Alberto (EF Education Easypost)

Conci Nicola (Alpecin Deceuninck Development)

Rota Lorenzo (IntermarchE Wanty Gobert)

Sobrero Matteo (Bike Exchange Jayco)

Trentin Matteo (UAE Emirates)

Zana Filippo (Bardiani CSF Faizanè)