Monfils ancora ko: salterà gli Us Open

17-08-2022 15:22

Niente da fare per Gael Monfils. Il tennista francese deve dare forfait agli Us Open in programma a New York dal prossimo 29 agosto.

Riavvolgiamo brevemente il nastro. La settimana scorsa – a Montreal – Monfils si era ritirato agli ottavi di finale contro Jack Draper a causa di un problema al tallone del piede destro. In Canada, Monfils era tornato in campo dopo uno stop di cinque mesi, legato allo stesso problema fisico. Ora, il parigino sarà costretto a saltare anche l’appuntamento di New York.

Nonostante le cure fisioterapiche a cui il francese si è sottoposto in questi mesi, la patologia al piede destro continua a tormentarlo. “A seguito degli ultimi esami effettuati al mio ritorno in Europa – ha scritto Monfils sul proprio profilo Twitter – annuncio che non potrò giocare gli Us Open di quest’anno. Dovrò osservare un nuovo periodo di cura prima di poter tornare alle competizioni”.