Monopoly in versione Fortnite arriva in Italia: ecco come è fatto

Chi di voi non ha mai giocato, o almeno sentito nominare, al Monopoli? Il famosissimo gioco in scatola in cui un funghetto, una candela e altre strane pedine dovevano edificare casine e alberghi per le strade più importanti e passare per il Via, oppure restare un turno in prigione! Insomma, se ancora non lo conoscete, grazie a Fortnite ne avrete l’occasione!

Il Battle Royale di Epic Games ha stretto una partnership con Hasbro, leader mondiale nella creazione e distribuzione di giochi in scatola per tutte le età, e insieme hanno annunciato l’arrivo in Italia del Monopoly: Fortnite Edition (in lingua italiana). Si tratta di una vera e propria battaglia reale per cui non vince il più ricco ma chi riesce a resistere più a lungo: i giocatori dovranno conquistare nuove location, battere i nemici ed evitare la tempesta.

Ci saranno 27 outfit tra cui scegliere per partire alla conquista di Boschetto Bisunto, Condotti Confusi, Tomato Town e tanti altri posti della serie Fortnite. Ricordate che ogni volta che passerete dal Via, inizierà a muoversi una nuova tempesta, mettendo alla prova i giocatori e i punti vita accumulati. Anche il design del vecchio Monopoly subirà qualche cambiamento: le carte imprevisti si trasformano in carte tempesta e quelle probabilità in carte forzieri.

Cosa contiene il set? Il dado per ottenere medikit, costruire muri o perdere punti vita, 27 skin per i personaggi, 15 carte tempesta, 16 carte forziere, 8 carte muro, 1 dado numerato, 1 dado azione, 110 monete punti vita e una guida del gioco. Quanto dobbiamo aspettare per averlo? Il nuovo Monopoly Fortnite arriverà in Italia a dicembre, ma possiamo già preordinarlo su Amazon e GameStop, e vederlo in tempo sotto l’albero di Natale.

E voi lo acquisterete?

HF4 | 26-11-2018 14:52