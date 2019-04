Montella, chiaro messaggio ai giocatori

Durante la conferenza stampa Vincenzo Montella ha parlato del finale di stagione: "isogna fare i punti e vincere in casa e ripartire dallo spirito di questa squadra. Poi ci sarà tempo per me, giocatori e società di fare valutazioni".

Su Simeone e Lafont: "Simeone si allena al massimo delle potenzialità, poi ha avuto un calo di marcature rispetto all'anno scorso. Però non si può guardare caso per caso. E' una risorsa, un valore e un patrimonio. Lafont ha commesso un errore, ci sta, capita anche ai portieri più esperti. Anche lui è un patrimonio della Fiorentina".

In conclusione un chiaro messaggio alla squadra: "Non ci sono giocatori insostituibili, bisogna essere motivati e convinti di rimanere".

"I giocatori si possono vendere, dipende dai sostituti, quella è la differenza. Per ora ho visto grande attaccamento, Chiesa sta giocando con difficoltà fisiche, Veretout non è nel suo ruolo, Milenkovic anche, non ho avuto sensazioni di fuggi fuggi".

SPORTAL.IT | 27-04-2019 12:37