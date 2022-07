Calciomercato Monza, altro colpo in difesa: Marlon verso il ritorno in Serie A

09-07-2022 09:24

Prosegue la raffica di colpi sul mercato del Monza di Adriano Galliani, che riporta in Serie A un giocatore di valore come Marlon. Difensore centrale brasiliano, dopo gli anni con il Sassuolo era volato verso est per rinforzare l’ambizioso Shakhtar Donetsk che ora travolto dalla situazione in Ucraina sta cedendo tutti i suoi pezzi migliori.

Per il brasiliano classe 1995 si tratta quindi di un ritorno, dopo le 66 gare in tre stagioni con i neroverdi di De Zerbi (che se lo portò proprio allo Shakhtar) adesso sarà un giocatore del Monza in prestito secco con un ingaggio importante che si aggira sui 2 milioni di euro.

