Monza, Galliani fuori dalla sede dell'Inter: "Pinamonti? Vediamo"

23-06-2022 19:56

Adriano Galliani inizia a fare sul serio sul mercato per il suo Monza. Intercettato oggi all’uscita della sede dell’Inter, dove si era recato a parlare con la dirigenza nerazzurra (con cui i rapporti sono ottimi), è stato stuzzicato su alcuni nomi in orbita Monza, come per esempio Pinamonti.

Il Condor però ha tenuto le sue notizie per se: “Pinamonti? Non abbiamo… niente, oggi stiamo zitti”, e successivamente aggiunge anche “Forse No, ma vediamo, dai…”.

Parla leggermente di più invece di altri nomi, a cominciare da Pirola, grande protagonista del ritorno in Serie A dei lombardi: “Abbiamo parlato di lui e di tante altre cose. Sì, anche di Stefano Sensi. Roberto Gagliardini? No, di lui, no”.

Insomma, tanti intrecci di mercato tra Monza e Inter, arriveranno di sicuro novità nei prossimi giorni.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE