Monza, le parole dei primi tre classificati della gara sprint

Ecco le dichiarazioni dei primi tre classificati della Sprint Race che ha assegnato la pole position del Gran Premio d’Italia a Monza.

Valtteri Bottas (1°, Mercedes): “Mi sento bene. Era passato un po’ di tempo dall’ultima volta in cui ero arrivato primo in una gara. Purtroppo però non partirò da qui ma dietro domani. Però la velocità c’è. Potrò lottare e cercherò di risalire il più possibile. Avevo un buon passo oggi ed eccoci qua. Superare? Non sarà semplice. Quando si crea un trenino di macchine con il DRS non è affatto semplice. Però avremo a livello strategico una scelta migliore di gomme. Vedremo se riusciremo a fare qualcosa. Io darò tutto quello che ho”.

Max Verstappen (2°, Red Bull): “E’ fantastico rivedere i tifosi italiani qui. Hanno una passione incredibile per il motorsport in generale. E’ grandioso rivederli. La gara è andata meglio del previsto. Siamo partiti bene, ci siamo trovati in seconda posizione e abbiamo portato a casa un paio di punti che fanno sempre comodo. Domani poi partiremo dalla pole. Le Mercedes sembrano molto veloci, io ho dato tutto per cercare di stare vicini. Sarà una battaglia interessante domani. Abbiamo configurato la nostra macchina per avere una buona velocità di punta. Nono sono troppo preoccupato per quello. Però sappiamo anche che Mercedes ha un ottimo passo durante tutto il giro. Ma ci proveremo. Proveremo a fare una bella gara domani”.

Daniel Ricciardo (3°, Mercedes): “Era tanto tempo che non mi trovavo in questa posizione. Tornare qui è bello. Ma la giornata importante è domani. Comunque abbiamo guadagnato un’altra posizione per la penalità di Valtteri e saremo in prima fila. Ci mancava da tanto tempo e sono molto contento per questo. Domani? Attaccherò al massimo. Oggi mi ha dato un’opportunità. Sono partito bene e pensavo di poter passare Max alla curva 1, ma lui ha preso l’interno. Vedremo domani”.

OMNISPORT | 11-09-2021 17:56