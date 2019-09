Monza: obiettivo diventare patrimonio dell'Unesco

Il segretario della Lega, Paolo Grimoldi, ha parlato del circuito di Monza a Le Fonti TV.

"L’ accordo tra l'ACI, il Comune di Monza, oltre al lavoro fatto da Giancarlo Giorgetti che aveva la delega allo sport, ha portato al rinnovo della convenzione per mantenere il Gran Premio d'Italia, anche perché ci sono Paesi emergenti che sborsano milioni di dollari per accaparrarsi i Gran Premi – ha detto -. C'era il rischio che ci scippassero il Gran Premio, così come era successo per San Marino. Siamo riusciti a salvare il GP d'Italia, si va verso il rinnovo del contratto e pensiamo che il circuito di Monza, che è il secondo più antico del pianeta, vada valorizzato ulteriormente, magari facendolo diventare patrimonio dell'Unesco. Questa è la direzione in cui stiamo lavorando anche se non saremo più al Governo".

SPORTAL.IT | 05-09-2019 11:28