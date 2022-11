Monza, Palladino: “C’è grande rammarico. Abbiamo fatto una grande prestazione”

10-11-2022 23:26

Il tecnico dei brianzoli Raffaele Palladino analizza la sconfitta contro la neo seconda in classifica: “Abbiamo giocato con grande personalità perché giocare all’Olimpico contro questa Lazio e metterla tante volte in difficoltà non è cosa da tutti. Dobbiamo ripartire da qui. Nel secondo tempo purtroppo ci siamo abbassati un po’, e la Lazio con le forze fresche ha fatto la differenza. Oggi usciamo dal campo dopo aver dato tutto e siamo molto soddisfatti”.

Salvatore Bocchetti non può non analizzare la gara senza prima commentare l’operato arbitrale di Di Bello: “Abbiamo preparato la partita in modo da lasciare spazio alla Lazio in fase di non possesso, abbassando il baricentro di 10,15 metri rispetto al solito. Nonostante la Lazio avesse punte rapide abbiamo rischiato pochissimo, hanno fatto tutti una grande partita. Abbiamo provato anche a ripartire e in qualche occasione ci è mancata un po’ di concentrazione negli ultimi metri”.