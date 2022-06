Monza: per la porta si pensa a Gollini

17-06-2022 13:57

Pensa in grande il Monza che non vuole essere di passaggio in Serie A.

Il club brianzolo infatti sta puntando su giocatori già affermati per fare un mercato che dia una connotazione molto chiara alla squadra. L’ultimo nome finito sul taccuino dei dirigenti biancorossi è quello del portiere Gollini.

Il futuro dell’estremo difensore, potrebbe essere proprio al club neopromosso che, nelle ultime ore ha operato il sorpasso sulla Fiorentina puntando sulla formula per convincere l’Atalanta.

Secondo vari rumors, infatti, i brianzoli sono pronti a chiudere a titolo definitivo, mentre i viola si fermavano ad un prestito con diritto di riscatto. Da tenere aperta la possibilità che alla fine si possa arrivare alla fumata bianca con l’obbligo di riscatto, ma in ogni caso al momento il Monza è in pole per l’estremo difensore ed è pronto a investire circa 10 milioni di euro per il suo cartellino.

