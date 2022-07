Monza: Petagna prima scelta in attacco

15-07-2022 14:40

Continua il lavoro ai fianchi del Napoli da parte di Adriano Galliani, fiducioso di portare a Monza Andrea Petagna.

Il gigante attaccante in forza ai partenopei è una vecchia conoscenza del ds brianzolo, visto che lo ha avuto e cresciuto tra le fila rossonere, prima di cederlo all’Ascoli e poi all’Atalanta. Galliani sa cosa può dare Petagna in termini di gioco e di gol e per questo motivo sta cercando di accelerare i tempi per portarlo a vestire la maglia del Monza.

Tra martedì e mercoledì, riferisce Sky, ci sarà un incontro col Napoli per cercare di chiudere questa operazione. Il «bulldozer» è la prima scelta di Galliani, è davanti a Pinamonti nelle preferenze del club lombardo.

