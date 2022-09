Monza, Ranocchia dice addio al calcio

22-09-2022 21:46

Andrea Ranocchia dice addio al calcio giocato. Attraverso un video pubblicato sui suoi profili social, il difensore ha quindi ufficialmente comunicato la decisione di appendere gli scarpini al chiodo.

Dopo la risoluzione del contratto col Monza a causa di un lungo infortunio, l’ex Inter ha preso questa decisione ammettendo: “Qualcosa non tornava già dalla scorsa stagione, è come se si fosse spento l’interruttore, non c’era più passione”. Una scelta dolorosa per Ranocchia, che sperava di essere protagonista col Monza in Serie A.