Monza, Stroppa: "Non temo l'esonero, mi serve tempo"

26-08-2022 21:10

Il tecnico del Monza Giovanni Stroppa ha commentato il ko interno contro l’Udinese: “E’ stata una prestazione positiva rispetto alle precedenti, vorrei vedere entusiasmo nel gioco perchè a mio avviso possiamo fare alla grande questa categoria. Testa bassa, lavoriamo e non guardiamo la classifica. Pessina? Lo aspettavamo in campo da due mesi, purtroppo ha avuto una infiammazione al ginocchio. Per ritrovare la miglior condizione ha bisogno di giocare”.

Secondo diverse voci, Stroppa rischia l’esonero dopo 3 ko di fila: “Mi daranno tempo? Se mi fate questa domanda, assolutamente sì. C’è bisogno di tempo, la squadra è in costruzione e ha bisogno ancora di qualcosa”.