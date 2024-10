Morta la promessa dello sci azzurro Matilde Lorenzi

La giovane torinese stava scendendo lungo la pista Grawand G1 quando e' caduta sbattendo il capo

Non ce l’ha fatta Matilde Lorenzi, caduta ieri mattina durante un allenamento sul ghiacciaio della val Senales, in Alto Adige. La giovane torinese, cresciuta sportivamente al Sestriere, stava scendendo lungo la pista Grawand G1 in un tratto abbastanza pianeggiante quando e’ caduta sbattendo violentemente il capo. I parametri di sicurezza sul tracciato erano rispettati e le protezioni lungo la pista erano poste in modo corretto, esclusa una responsabilita’ dei gestori dell’impianto di risalita.