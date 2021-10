Maradona, l'ex avvocato Morla: "Gli hanno fatto scoppiare il cuore"

Il dio del calcio è stato abbandonato e lasciato penare in un inferno di sofferenze. Quanto sta emergendo dall’inchiesta che gira attorno alla morte di Diego Armando Maradona è straziante, oltre che dolente: le cure mediche riservate al migliore di sempre “sono state pessime e lo hanno portato alla morte”. Così dice Matias Morla, avvocato e amico personale del Pibe de Oro, che non gode di altrettanto fiducia da parte delle figlie di Diego, Dalma e Giannina.

Nella sua ultima testimonianza giudiziaria ha svelato nuovi dettagli sulla scomparsa di Diego, avvenuta il 25 novembre 2020 nello sconcerto e sorpresa generale.

“Ci sono stati troppi errori, è per questo che Diego è morto, si è gonfiato e gonfiato, poverino, fino a quando il suo cuore non ha più retto – le parole di Morla mentre lasciava l’ufficio del procuratore di San Isidro, alla periferia nord di Buenos Aires, che indaga sulle circostanze della morte dell’ex calciatore -. Il periodo peggiore per lui è stato l’ultimo: con la separazione da Rocío Oliva, la mancanza del calcio, la pandemia e la morte del cognato. Tutto questo ha influito psicologicamente su Diego. L’ho visto molto male a settembre e ottobre. Lì i cambiamenti erano già evidenti”.