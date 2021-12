Morto l'ex presidente della Iaaf Lamine Diack

03-12-2021 11:54

L’ex presidente dell’atletica mondiale, il senegalese Lamine Diack, è morto nella notte a 88 anni a Dakar, dove era tornato a maggio, dopo essere stato trattenuto in Francia per anni a causa di una vicenda di corruzione, per il quale era stato condannato in primo grado a quattro anni di reclusione per aver nascosto casi di doping in Russia quando era presidente della Iaaf, la federatletica internazionale, carica che ha ricoperto dal 1999 al 2015 succedendo a Primo Nebiolo.

OMNISPORT