Morto Radomir Antic, allenò Real Madrid, Atletico e Barcellona

Ha lottato come ha potuto, ma il male che lo aveva colpito e consumato quel fisico da atleta ha avuto la meglio e ha piegato Radomir Antic. Un mito del calcio balcanico, scomparso a 72 anni da compiere dopo una lunga malattia.

Serbo di nascita, Antic è stato l’unico allenatore al mondo ad aver guidato Real Madrid (1991/92), Atletico Madrid (tra il 1995 e il 2000) e il Barcellona (2003). Memorabile la sua prima annata con i Colchoneros, in cui ha conquistato sia il campionato che la coppa nazionale.

La carriera di Antic

Antic è stato tra i giocatori dell’area balcanica più stimati e apprezzati: tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Ottanta, vestendo le maglie tra le altre di Partizan Belgrado, Fenerbahce e Real Saragozza ha emozionato e appassionato i tifosi. Da allenatore, ha guidato sia i serbi che gli spagnoli, e tra le varie esperienze c’è anche quella con la nazionale serba nel biennio 2008/10. La sua ultima squadra è stata nel 2015 l’Hebei Fortune, club cinese di prima divisione.

Il ricordo di Stankovic

Dejan Stankovic, ex Inter di origine serba, gli ha dedicato un messaggio di grande sensibilità su Instagram: “Riposa in pace, mio caro mister. Quanti segreti e che vita che hai vissuto, la tua carriera sarà ricordata per tanti bellissimi momenti. I migliori non se ne vanno, ci guardano solamente da un altro posto. Per sempre tuo, capitano!”.

VIRGILIO SPORT | 07-04-2020 09:51