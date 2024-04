Clasico e Superclasico, spettacolo: Bellingham decide Real Madrid-Barcellona, il Boca elimina il River Plate

Gol a grappoli, stadi stracolmi e grandi emozioni al Bernabeu e al Monumental: il Real piega il Barca che protesta per l'arbitraggio, Cavani trascina gli Xeneizes all'impresa.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Squadre leggendarie, stadi mitici, tifosi scatenati: è lo spettacolo delle grandi sfide, delle grandi classiche di Spagna e Argentina. Che, con incredibile originalità, hanno ribattezzato con nomi entrati di diritto nella leggenda del “futbol”: il Clasico tra Real Madrid e Barcellona e il Superclasico tra River Plate e Boca Juniors. Tutte e due in successione, una dopo l’altra. Prima il match del rinnovato Monumental di Buenos Aires, valido per i quarti di finale della Copa Argentina. Poi la supersfida del Bernabeu, decisiva per la Liga, col Real chiamato a difendere gli otto punti di vantaggio sul Barcellona.

Gol, emozioni e polemiche da Madrid a Buenos Aires

Entrambe le sfide non hanno tradito le attese, regalando gol, emozioni, spettacolo e anche una buona dose di polemiche. Dal primo all’ultimo minuto. In stadi stracolmi e con tutti i riflettori puntati addosso. Dieci gol in due sfide, cinque al Bernabeu e altrettante al Monumental. Due partite che hanno tenuto col fiato sospeso i tifosi fino all’ultimo minuto, incollando davanti alla tv milioni e milioni di spettatori in tutto il mondo. Piccola riflessione: mentre la Liga proponeva il suo piatto forte e l’Argentina la sua sfida più iconica, la Serie A rispondeva con Monza-Atalanta. Per carità, partita bellissima e avvincente, incerta fino alla fine e super emozionante. Ma non proprio un match da far tremare i polsi, se non ai tifosi delle due squadre.

Real Madrid-Barcellona: il gol fantasma e il bacio di Jude

Real Madrid-Barcellona, dunque. Ancelotti contro Xavi, il ‘Madridismo’ contro i ‘Culè’. Barcellona chiamato alla vittoria per avvicinarsi ai Blancos, primi con otto lunghezze di vantaggio. E avanti dopo 6′ con Christensen, su invito di Raphinha. Pari del Madrid al 18′: fallo di Cubarsì su Lucas Vasquez, dal dischetto impeccabile la trasformazione di Vinicius. Poi il Barca protesta. I catalani invocano un gol (Lunin respinge il pallone di Yamal sulla linea, forse dentro: ma in Spagna non c’è Goal Line Technology) e un rigore per contatto sospetto Camavinga-Yamal.

Nella ripresa il vantaggio della squadra di Xavi arriva comunque: Lunin respinge su Ferran Torres, irrompe Fermin Lopez che segna l’1-2. Passano 4′ e il Real pareggia di nuovo: gran conclusione di Lucas Vasquez su assist di Vinicius e delirio al Bernabeu. Solo un assaggio di quello che accadrà al minuto 47, quando Bellingham batte Ter Stegen su traversone basso del solito Lucas Vasquez. Tre a due e Liga ormai in cassaforte per la squadra di Ancelotti.

River Plate-Boca Juniors: Cavani e Merentiel trascinano gli Xeneizes

Emozioni e polemiche anche nel Superclasico d’Argentina. Valevole per i quarti di finale della Copa de la Liga Profesional, l’equivalente della Coppa Italia. Più di 80mila spettatori al Monumental e impresa del Boca Juniors, bravo a imporsi 3-2 in casa degli arcirivali. Vantaggio River al 10′: contropiede orchestrato da Echeverri e tocco vincente di Borja. Ma un attimo prima del riposo il Boca pareggia con Merentiel, che insacca di sinistro su traversone di Advincula.

Nella ripresa gli Xeneizes si portano in vantaggio al 17′ con Cavani di testa su traversone di Zenon e poi allungano cinque minuti dopo ancora con Merentiel, dopo una micidiale ripartenza. La reazione del River Plate è tardiva e porta soltanto al gol del definitivo 2-3, messo a segno al 7′ di recupero da Diaz. Non c’è più tempo, però, per provare l’ultimo assalto ed è il Boca a festeggiare il trionfo nel Superclasico. Non una partita qualunque: semplicemente, il match più importante d’Argentina.