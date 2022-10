Morto suicida Bracke, alle prese con una squalifica per molestie sessuali

19-10-2022 23:35

Terribile vicenda in terra belga dove l’ex team manager del team continental femminile Doltcini – Van Eyck – Proximus Marc Bracke è deceduto. E stando a quanto riportato da diversi media locali si tratterebbe di suicidio.

Bracke era alle prese con una squalifica maturata dopo un’accusa di molestie sessuali. Pare che avesse richiesto ad alcune sue allieve di inviargli foto in bikini ed in mutande. Alla luce di questi fatti la Commissione Etica dell’Uci lo aveva condannato a 3 di squalifica fino a giugno 2024. Al contrario, però, il procuratore francese Montargis aveva archiviato il caso sostenendo che non si trattasse di molestia quanto piuttosto di un equivoco dovuto alla scarsa padronanza della lingua inglese.