Moto 3, Jaume Masiá vince la prima gara della stagione! 2° Acosta, 11° Fenati

Scoppiettante inizio di stagione per quella che da anni è ormai la categoria più combattuta del Motomondiale. Anche stavolta non manca una “solita” grande battaglia, dalla quale emerge Jaume Masiá, anche se riesce ad imporsi solamente nel finale. I rookie Pedro Acosta ed il poleman Darryn Binder non mollano, ma alla fine chiudono rispettivamente 2° e 3°. Per lo spagnolo si tratta di un eccellente risultato all’esordio nel Motomondiale.

Con un vento leggermente diminuito rispetto a quanto predetto, si forma un gruppo di 14 piloti in aperta competizione per le posizioni che contano, tra loro i rookie Acosta e Guevara, più l’italiano Antonelli. I ragazzi della classe minore del Motomondiale davvero non si risparmiano tra scie e bagarre serratissime.

Finisce poi all’inizio dell’ultimo giro la speranza di gloria di Sasaki, finito nella ghiaia, mentre il duo KTM Ajo e Binder hanno decisamente lo spunto finale migliore. Lo spagnolo Jaume Masia vince il primo GP della stagione a Losail prima, come detto, di Acosta e Binder. Quarto Garcia, quinto Rodrigo, sesto Antonelli e 11° Fenati, costretto a 2 long lap penalty per partenza anticipata.

La Top 10:

1 J. MASIA 38:29.620

2 P. ACOSTA +0.042

3 D. BINDER +0.094

4 S. GARCIA +0.435

5 G. RODRIGO +0.880

6 N. ANTONELLI +0.899

7 I. GUEVARA +0.965

8 T. SUZUKI +2.214

9 K. TOBA +1.950

10 J. DUPASQUIER +2.219

OMNISPORT | 28-03-2021 17:18