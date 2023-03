Moto Gp, Bastianini: “Devo dimostrare di aver meritato questa occasione”

Ultimi test a Portimao per fare da antipasto al Mondiale che inizierà sullo stesso circuito nel weekend del 19 marzo: il pilota in sella alla Ducata Desmosedici è pronto a dimostrare in pista tutto il suo valore.

07-03-2023 16:39

Fonte: Getty Images