21-09-2022 20:54

Stride di fronte al dominio nella classifica costruttori, il cui Mondiale è stato tagliato ad Aragon, e al gran numero di vittorie in stagione (tra Bagnaia e Bastianini la Ducati ha toccato quota 10 su 15) l’osservazione di Casey Stoner, che ha guidato la marca di Borgo Panigale al titolo piloti 2007: “Si tende ad aggiungere sempre maggiore elettronica, a discapito di una soluzione vera dei problemi interni. Per questo, riesca o meno a vincere, la Ducati ha fallito in questi anni”.

Il discorso del bicampione del mondo è ad ampio raggio e coinvolge la generazione di piloti attuale: “E’ una generazione che, a mio parere, non comprende tutto ciò che avviene in un fine settimana di gara. Qualcuno punta a conservare le gomme, altri agiscono in ottica GP: la causa è l’elettronica. Io volevo liberarmi dell’elettronica e per questo discutevo con i miei ingegneri, ma così comprendevo che cosa accadeva alla moto nei vari momenti del week-end”.